В навечерието на Европейската нощ на музеите, както и на своята 120-годишнина, Националният етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) поднася голям подарък на победителката в „Евровизия” DARA. В знак на уважение към нейния талант и отдаденост на изкуството и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура, музеят ѝ подарява доживотен безплатен достъп до всички свои експозиции и събития.

Освен това, за период от седем години, DARA ще има възможността да използва залите на музея за реализиране на свои творчески проекти - снимки, видеоклипове и други артистични начинания, които ще съчетават модерното изкуство с богатото ни културно-историческо наследство.

Екипът на музея и института изразява благодарност към DARA. Нейните усилия, стремежът и за успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи, независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото. "Тя се превърна в своеобразен символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили. От сърце пожелаваме на младата изпълнителка неизчерпаемо творческо вдъхновение, блестящи успехи на световната сцена и най-вече крепко здраве, за да продължава да радва публиката със своето изкуство", допълвят от музея.

"Сърдечно благодарим, DARA! Очакваме те с нетърпение в Националния етнографски музей! Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства", казват от там.

