За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират производители. Те твърдят, че търговците ги принуждават да продават продукцията си на цена под 1,50 евро, а на пазара килограмът струва между 9 и 10 евро. Освен това, родните производители се оплакват от нерегламентиран евтин внос, който допълнително срива цената на продукцията им.

В социалните мрежи широк обществен отзвук придоби гневният пост на Гергана Дечева, земеделски производител от района на Брестовица. Тя акцентира, че ако миналата година природата е убила реколтата им, тази година това правят прекупвачите. И допълва, че отворените врати за безконтролен внос оставят българския производител сам да се дави.

„Основно насочвам вниманието към управниците. Публикувах този пост, защото миналата година основната причина да не можем да продадем гроздето, беше вносът от съседните страни. Тази година отново има спекула с цените”, казва тя.

„Ние се питаме на каква цена трябва да се продават нашите череши, за да може поне да покрием разходите си и все пак да реализираме някаква печалба”, запита друг производител.

Заместник-председателят на Обединени земеделски производители Иван Гюров коментира в ефира на „Здравей, България”, че големият проблем със спекулата в цените идва от крайните търговци. „Прекупвачите не са чак такъв проблем. Голямата разлика в цената идва от звеното магазини. Ако черешата от овощната градина излиза на цена от 2 евро, в склада на борсата ще бъде 2,50 евро, а в магазина стига и до 10 евро”, заяви той.

„Това, което виждаме, започна да се случва още миналата година с късните сортове грозде. Хиляди тонове продукция останаха необрани. Има огромен нерегламентиран внос. След влизането ни в Шенген и отпадането на граничния контрол, много бусове от Благоевградско, Кюстендилско и Гоцеделчевско влизат в Гърция, купуват продукция и я продават на борсата. Това са хора, които масово се регистрират като земеделски производители”, посочи Гюров.

От бранша настояват за контрол и проверка на вноса, а голяма част от черешопроизводителите се заканват, че ако изкупната цена остане 1,50 евро за килограм, изобщо няма да започнат беритбата. Те са категорични, че тази година са вложили значителни средства в производството и при подобни цени работят на загуба.

