Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в три министерства, съобщават от правителствената пресслужба.

В Министерството на здравеопазването поста заместник-министър поемат Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева.

Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.

