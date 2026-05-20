Снимка: iStock
Това става със заповед на министър-председателя Румен Радев
Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в три министерства, съобщават от правителствената пресслужба.
В Министерството на здравеопазването поста заместник-министър поемат Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев.
За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева.
Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни