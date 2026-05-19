Сред приоритетите на управляващото мнозинство още при встъпване в длъжност се очерта съдебната реформа, като се започне от смяната на ВСС.

Бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова заяви, че предстоящите промени са „кадрови подбор, а не съдебна реформа”. По думите ѝ текстовете засягат основно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, но не решават системните проблеми. Киселова посочи още, че съдебната власт не трябва да бъде самодостатъчна за себе си, а да работи „в интерес на гражданите”. “Истинският проблем е липсата на усещане за справедливост и отсъствието на реална отговорност. Различните институции получават разследващи функции, без това да води до годно обвинение, а напротив - до забавяне и замитане на дела от обществен интерес”, смята Киселова.

Димитър Петров: Съдебната реформа започва с промени във ВСС

Проф. Пламен Киров беше още по-критичен към реформите. „От реформи в България вече се видя, че нищо не излиза”, каза той и сравни съдебната реформа с образователната система, която „още не е завършила”. Според него промените в Закона за съдебната власт са насочени единствено към „ликвидиране на едно нетърпимо състояние” около изтеклия мандат на ВСС, но това не е реална реформа. Киров подчерта, че без промени в Наказателния кодекс и в наказателния процес проблемите няма как да бъдат решени.

