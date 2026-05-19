Австрийската телевизия ORF събра в специално видео най-горещите и запомнящи се моменти на DARA от „Евровизия” 2026. Българската изпълнителка, която спечели конкурса с хита „Бангаранга”, продължава да бъде сред най-коментираните имена след грандиозния финал във Виена.

В кадрите са включени както емоционални мигове зад кулисите, така и най-силните моменти от сценичното ѝ представяне, което донесе историческата победа на България. Видеото показва реакциите на публиката, бурните аплодисменти в залата и харизмата на DARA, с която тя успя да покори милиони зрители в Европа.

Австрийските водещи определят „Бангаранга” като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята на конкурса и подчертават, че българската певица е превърнала сцената на „Евровизия” в истински спектакъл.

След триумфа интересът към DARA продължава да расте, а видеа и реакции на нейното участие обикалят социалните мрежи и медиите в цяла Европа.

“DARA: Роди се звезда”- гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по NOVA!

