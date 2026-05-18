Още едно земетресение с магнитуд 5,2 разлюля днес южния китайски автономен район Гуанси-Чжуан. Това съобщи държавната новинарска агенция „Синхуа”, като се позова на националния сеизмичен център.

Трусът е станал на дълбочина от 8 километра. Засега няма данни за пострадали хора и допълнителни материални щети.

Това е второто сериозно сеизмично събитие в региона в рамките на деня. Припомняме, че рано тази сутрин Китай беше ударен от първо земетресение със същия магнитуд. При него загинаха двама души, а 13 сгради рухнаха.

Трусът е бил регистриран в град Лючжоу в 00:21 ч. местно време. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде „Франс прес”, като се позова на китайски държавни медии.

Трусът е бил регистриран в Гуанси, в Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 00,21 ч. местно време.

May 18, a 5.2-magnitude earthquake struck Liunan District, Liuzhou City, Guangxi.



Video footage shows that some street-side buildings in the area collapsed due to the #earthquake.



