Снимка: iStock
Хиляди са евакуирани
Още едно земетресение с магнитуд 5,2 разлюля днес южния китайски автономен район Гуанси-Чжуан. Това съобщи държавната новинарска агенция „Синхуа”, като се позова на националния сеизмичен център.
Трусът е станал на дълбочина от 8 километра. Засега няма данни за пострадали хора и допълнителни материални щети.
Силен трус разлюля Северозападен Китай
Това е второто сериозно сеизмично събитие в региона в рамките на деня. Припомняме, че рано тази сутрин Китай беше ударен от първо земетресение със същия магнитуд. При него загинаха двама души, а 13 сгради рухнаха.
Трусът е бил регистриран в град Лючжоу в 00:21 ч. местно време. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде „Франс прес”, като се позова на китайски държавни медии.
May 18, a 5.2-magnitude earthquake struck Liunan District, Liuzhou City, Guangxi.— ChinaVideos (@ChinaVideos1) May 18, 2026
Video footage shows that some street-side buildings in the area collapsed due to the #earthquake.
Video from @whyyoutouzhele#China pic.twitter.com/xoMSKautlX
Жертвите са семейна двойка. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра.
Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели.
