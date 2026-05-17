Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел е много близо до изпълнението на ключова цел на войната в Газа - елиминирането на всички организатори на атаката от 7 октомври 2023 г. Изявлението му последва обявлението на израелската армия за убийството на Еззедин Ал-Хадад при въздушен удар в Газа в петък.

„Обещах, че всеки един планировчик на клането и вземането на заложници ще бъде елиминиран до последния, и ние сме много близо до изпълнението на тази мисия", заяви Нетаняху по време на седмичното заседание на кабинета, описвайки Ал-Хадад като „презрян терорист". Атаката от 7 октомври е отнела живота на 1 221 души според преброяване въз основа на официални израелски данни.

Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е бил убит при израелските въздушни удари в Газа

От началото на войната израелските военни и разузнавателни служби водят кампания срещу висши лидери и командири на "Хамас" в Газа и в региона. Сред убитите са бившият политически ръководител на групировката Исмаил Хания, Яхя Синуар - широко смятан за ключов вдъхновител на атаката, и Мохамед Дейф - дългогодишен командир на въоръженото крило. Израелски удари са насочени и срещу висши командири на Хизбула, включително бившия ръководител на организацията Хасан Насрала.

Нетаняху потвърди, че израелските сили контролират 60 процента от територията на Газа - повече от договореното в рамките на примирието, посредничено от САЩ и в сила от 10 октомври, според което войските трябваше да се оттеглят до т.нар. „Жълта линия", оставайки им контрол върху над 50 процента от палестинската територия. Медиите наскоро съобщиха, че израелските войски са напреднали към новообозначената „Оранжева линия".

Военната кампания на Израел е отнела живота на най-малко 72 763 души в Газа, по-голямата част от тях цивилни, според здравното министерство на територията, функциониращо под властта на "Хамас" - данни, които ООН счита за достоверни. Най-малко 871 палестинци са убити след началото на примирието, докато израелската армия съобщава за шестима загинали войници за същия период. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

Редактор: Дарина Методиева