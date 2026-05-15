От днес в Мюнхен ще звучи ритъмът на българските народни танци. В Баварската столица започна 11-тият събор "На мегдана на другата България".

Българи от различни европейски страни, от САЩ, дори от Южна Африка днес са там, за да поговорят, потанцуват и запознаят света с българския танц. Вече 11 години „На мегдана на другата България“ събира българите в чужбина. През всички тези години сънародниците ни са се сблъсквали с какво ли не- технически проблеми, стачки, пандемията от COVID-19, но нищо не спира желанието им да бъдат заедно.

Седмица по-рано, ръководителят на ансамбъл "Дунав" Ирина Стефанова поставя последни щрихи в подготовката, която е започнала веднага след приключването на предишното издание на събора.

"Това е едно събитие, което чакаме с огромно нетърпение. Това е срещата с всички българи от целия свят. Както за мен, така и за всички мои колеги събора „На мегдана на другата България“ се превърна в едно огромно семейство", споделя тя.

"Това е нашият живот. Аз затова живея. Тук сме приятели, като братя и сестра сме, това ни крепи. Как няма да дойда? Трябва да видите какво става. То не може да се разкаже, трябва да се преживее", разказва Константин Маринов, ръководител на ансамбъл "Верея".

Организатор на събитието тази година е ансамбъл „Лазарка“ от Мюнхен. За тема на събора избират думата либе - нежното обръщение към любимия човек на български и любов на немски. "111 танцови състава и 9 индивидуални изпълнители, 120 изпълнители общо ще бъдат на нашия събор тази година. 3 500 гости ще посетят може би нашия събор и мисля, че бройката ще надхвърли 5 000", казва ръководителят Пламен Петков.

"Пътувахме 14 часа, сменяхме самолети, после с влакове, за да пристигнем тук. Това е едно уникално събитие, за което слушаме няколко години подред от роднините ни в Европа и България и решихме, че е крайно време и нашата група да се включи", каза ръководителят на танцов състав "Българска роза" Лилия Симеонова.

В неделя хората ще се извият по централните улици на Мюнхен и тогава ще могат да им се насладят всички в Баварската столица.