Актьорът бил открит в двора на къщата си с прободна рана в гърдите

Американският актьор Джеймс Хенди е починал на 81-годишна възраст, след като е бил намушкан с нож в дома си в Лос Анджелис, съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на местните правоохранителни органи. За нападението е задържан 44-годишния Майкъл Гледхил - син на приятелката на актьора, който живеел в същия дом, заедно с майка си. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство.

По данни на полицията служители са били изпратени на адреса в сряда сутринта след подаден сигнал на телефон 911. При пристигането си те открили Хенди в двора на къщата в безсъзнание с прободна рана в гърдите. Актьорът бил откаран в болница, където по-късно починал.

Заподозреният е арестуван на място. Определена му е гаранция от 2 милиона долара. 

Джеймс Хенди има дългогодишна кариера в киното и телевизията. Сред по-известните му роли са тази на унищожител на вредители във филма „Джуманджи“ от 1995 г. и на бармана Джими в „Топ Гън: Маверик“ от 2022 г., припомня "Асошиейтед прес".

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Михаил Евлогиев, БТА

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