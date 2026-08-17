След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък.

Социалните партньори са се разбрали определянето на МРЗ да става на базата на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и буртната добавена стойност за един зает за последните 10 години.

Социалният министър Наталия Ефремова благодари за „конструктивния” диалог. „Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата на МРЗ”, заяви министърът.

По думите ѝ минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година. А на всеки три години ще се прави оценка на адекватността ѝ, за да се реши дали формулата е в интересите на работещите.

Очакваме НСИ да изчисли данните за изменението на медианната работна заплата, това остава единствено, каза председателят на Управителния съвет на БСК Добри Митрев.

„Да се надяваме, че ще постигнем споразумение и Министерският съвет ще определи такъв размер на минималната работна заплата, какъвто сме договорили със социалните партньори", заяви Митрев.

„Четвъртият критерий - да се мери дългосрочната производителност на труда, беше договорено да се прави на 10 години”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Новият механизъм трябва да бъде договорен до този петък, 21 август.

Как ще се изчислява минималната работна заплата от 2027 година

Снимка: МТСП

Снимка: МТСП