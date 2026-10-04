Стопкадър: NOVA
-
Процедури с минерална вода за дълголетие: Каква е тайната рецепта за превенция на здравето
-
„Темата на NOVA”: Къде е млякото? (ВИДЕО)
-
„Шифърът на траките“: Храмът на Севт III и мистерията на 200-тонния монолит
-
Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството
-
„Ничия земя”: Видения, мистерии и молитви (ВИДЕО)
-
Наталия Киселова: ВСС има нужда от по-свеж и различен поглед
Как се приготвя специалната яхния
В Горна Оряховица честват празника на гърнето. Той продължава вече трети ден. В него се приготвя специална яхния, която за да стане готова са нужни минимум 12 часа. А в рецептата основна състава е телешкото месо и по-точно жили.
Празникът на Горнооряховския суджук: Традиция, качество и предизвикателства пред производството
Шеф готвачът Царина Цанева каза в ефира на „Здравей, България”, че се добавят още картоф, морков, чушка и подправки, нарязани на едро. Готви се на ниска температура, дълго време, за да бъде крехко месото.
За осми път Черни Осъм събира гости за празника на традиционната рецепта за боб с коприва
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни