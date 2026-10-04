В Горна Оряховица честват празника на гърнето. Той продължава вече трети ден. В него се приготвя специална яхния, която за да стане готова са нужни минимум 12 часа. А в рецептата основна състава е телешкото месо и по-точно жили.

Празникът на Горнооряховския суджук: Традиция, качество и предизвикателства пред производството

Шеф готвачът Царина Цанева каза в ефира на „Здравей, България”, че се добавят още картоф, морков, чушка и подправки, нарязани на едро. Готви се на ниска температура, дълго време, за да бъде крехко месото.

За осми път Черни Осъм събира гости за празника на традиционната рецепта за боб с коприва

Повече гледайте във видеото.