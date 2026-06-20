Снимка: Стопкадър
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Организаторите разказват, че целта е да се възстанови автентична рецепта, предавана от поколения
В село Черни Осъм, край Троян, се провежда Кулинарно-фолклорния празник „Чукан боб с коприва и хоро се извива“. За осми пореден път местните организират празник на традиционната черноосъмска рецепта за боб с коприва и я съчетават с българско хоро.
„Това е наше местно ястие. Имаме за цел да подновим рецептата, така както са я готвили нашите баби. Освен чукания боб и копривата, вътре в ястието има сланина”, казва Николай Спасов.
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Бобът се приготвя по специална технология. „Накисва се във вода вечерта, сутринта се изплаква в две води и тогава се залива с вода”, допълва той.
А рецептата помни още от неговата прабаба.
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