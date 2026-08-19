Снимка: МТС
Вандализмът се случва по-малко от седмица след началото на експлоатацията им
Само дни след като новите електрически влакове Škoda започнаха да превозват пътници, един от тях беше надраскан със спрей на гара Благоевград.
Още при пускането на мотрисите в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост.
Снимка: МТС
Новите електрически влакове тръгнаха по българските релси от днес
Ресорното министерство вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите на вандалската проява.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Пресцентър МТС
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