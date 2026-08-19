Само дни след като новите електрически влакове Škoda започнаха да превозват пътници, един от тях беше надраскан със спрей на гара Благоевград.

Още при пускането на мотрисите в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост.

Снимка: МТС

Новите електрически влакове тръгнаха по българските релси от днес

Ресорното министерство вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите на вандалската проява.

Редактор: Цвета Лазаркова