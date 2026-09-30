Черна гора е домакин на министерска среща от Берлинския процес, която се провежда на 30 септември и 1 октомври в Будва. Форумът събира представители на държавите от Западните Балкани, Европейския съюз и регионални организации.

Помощник-министърът на външните работи Иван Иванишевич заяви пред „Виести“, че срещата ще даде възможност за обсъждане на регионалните въпроси, европейската интеграция и конкретните форми на сътрудничество.

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Той припомни, че Берлинският процес вече е донесъл практически ползи за гражданите в региона, сред които премахването на таксите за роуминг и улесняването на преминаването през границите.

В рамките на председателството си Черна гора ще бъде домакин и на други прояви, а програмата трябва да завърши със среща на върха на държавните и правителствените ръководители на 22 октомври.

„Убеден съм, че ще бъдем отлични домакини и чрез конкретни примери за постигнатите от нас успехи в европейската интеграция ще допринесем тази идея и тези ценности да получат възможно най-широко разпространение в региона“, заяви Иванишевич.

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По думите му в интерес на Черна гора е съседните ѝ държави да бъдат по-напреднали и развити. „Ще отправим поредица от конкретни послания за добро сътрудничество и споделени ценности“, добави той.

Редактор: Ивета Костадинова