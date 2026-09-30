Иранският външен министър Абас Арагчи е получил чрез катарски посредници в Доха отговора на САЩ за прекратяване на войната. Предложението на Техеран е за седемдневен план за изграждане на доверие между двете страни, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на представител, запознат с преговорите, който не е ирански гражданин.

Основният спорен въпрос между Вашингтон и Техеран остава последователността, в която трябва да бъдат изпълнени договорените стъпки.

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Очаква се днес Арагчи да обсъди американския отговор в Техеран.

Миналата седмица Иран представи предложение за седемдневен план, свързан с изграждането на доверие и прекратяването на военните действия. Арагчи заяви, че при изпълнение на необходимите условия може да бъде възобновено нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Впоследствие американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението, след което Катар продължи посредническите си усилия между Вашингтон и Техеран.

Редактор: Георги Иванов