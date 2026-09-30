20-годишен мъж се заби с автомобила си в автобусна спирка във Варна. Инцидентът станал малко преди 6 часа тази сутрин на спирка „Полиграфия“.

По първоначални данни шофьорът загубил контрол над управлението. Колата първо се ударила в автобусната спирка, а след това и в стълб на уличното осветление.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети.

Пристигналият на място полицейски екип тествал водача за употреба на наркотици. Полевият тест дал положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

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20-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая са предприети процесуално-следствени действия, съобщават от полицията във Варна.