Министерството на външните работи извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София заради недопускането на българския депутат Ангел Георгиев на територията на страната.

Георгиев, който е председател на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, е бил спрян на границата на 27 септември. Той е пътувал като част от българска парламентарна делегация, която е трябвало да присъства на следващия ден на заседанието по делото срещу Ива Михайлова в Кочани.

Разпитваха вещи лица по делото срещу Ива Михайлова в Кочани (ВИДЕО)

По време на срещата в МВнР от представителя на Северна Македония е поискано обяснение за действията на местните власти. Българската страна е поставила и въпроса защо Георгиев не е бил допуснат този път, след като през предходните месеци е влизал безпрепятствено в страната по същия повод.

От външното ни министерство са заявили, че България разглежда подобен подход като „провокативен“. Самият Георгиев съобщи по-рано, че не е бил допуснат в Северна Македония заради неплатени разноски по дело, за което по думите му не е знаел, че се води срещу него.

Поводът за пътуването на българската парламентарна делегация е процесът срещу 23-годишната Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство.

На заседанието на 28 септември съдът разпита вещи лица, а процесът продължава.

Михайлова е българска гражданка и е подсъдима в Северна Македония. Именно развитието на делото е причината български представители, сред които Ангел Георгиев, да пътуват до Кочани и да следят съдебния процес.

Редактор: Цветина Петкова