България започва подготовката за въвеждането на Европейски портфейл за цифрова самоличност. Министерският съвет прие решение, с което се поставя началото на изграждането на системата и изпълнението на задълженията на страната по европейските правила за цифрова идентификация.

Новият дигитален портфейл ще позволява на гражданите и бизнеса да доказват самоличността си по сигурен начин при използването на електронни услуги както на държавни институции, така и на частни компании.

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Чрез него потребителите ще могат да предоставят различни удостоверения и данни за себе си, когато това е необходимо за конкретна услуга. В портфейла ще може да се използва и квалифициран електронен подпис.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще трябва да разработи модела, по който системата ще се управлява, както и да организира възлагането на нейното разработване, внедряване и последваща техническа поддръжка.

Предвижда се цифровият портфейл да бъде свързан със съществуващите национални системи за електронна идентификация и удостоверяване. Той ще работи и с доставчиците на данни за самоличност и други удостоверявани характеристики, доставчиците на удостоверителни услуги и електронните услуги, при които гражданите ще могат да го използват.

До края на 2026 г. трябва да бъде изградена необходимата инфраструктура, която да гарантира сигурното използване на портфейла. Трябва да бъдат създадени и механизмите, чрез които той ще може да се използва както в България, така и трансгранично в рамките на европейската система.

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В същия срок трябва да бъде разработена и приета национална схема за сертифициране на Европейския портфейл за цифрова самоличност.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще изпълнява и функциите на надзорен орган за доставчиците на европейски портфейли за цифрова самоличност. Министерството ще бъде и единната точка за контакт на България с европейските институции по въпросите, свързани със системата.

Редактор: Цветина Петкова