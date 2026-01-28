След дигиталните здравно досие и трудова книжка, българите ще имат и дигитален портфейл. На практика там ще съществува цялата информация за нас, с която държавата разполага, като например лична карта, шофьорска книжка, дипломи и сертификати за образование, електронен подпис, свидетелство за съдимост и други.

Ако отидем на работа във Франция, местният работодател ще може за секунди да разбере кои сме ние. Дигиталният портфейл е приложение, което в момента се развива във всички държави от Европейския съюз. Решението дали информацията ни да бъде заредена в него ще бъде наше. Съществува обаче уговорката, че за да инсталираме социални мрежи на телефона, вероятно вече ще се изисква именно наличието на този портфейл, така че да удостоверим възрастта си.

„В момента сме в процес на наемане на чужда работна ръка. Валидирането на дипломите, техните сертификати, книжки – става много трудно, защото превеждането отнема много време. Ако това се направи и се вкара в дигиталния портфейл, дори да си търси късмета в друга фирма - този процес ще бъде съкратен”, сподели управителят на соларна компания Веселин Тодоров.

„Практически за потребителя това означава едно приложение на телефона му да стане най-сигурното средство за идентификация. Този дигитален портфейл може да се използва както онлайн, така и офлайн. Целта е в средата на февруари да имаме готова архитектура и проектозакон, който да дадем на следващия министър”, обясни министърът на електронното управление в оставка Валентин Мундров.

Освен че ще спести носенето на документи на хартия пред различни институции, дигиталният портфейл е и естествен ход в съвременния живот, смятат експерти. Станислав Атанасов коментира и защитата на данните: „Ако бъде изпълнено като регистър с удостоверяване на достъп през телефона, тогава имате абсолютно същата сигурност като Google Wallet и Apple-pay".