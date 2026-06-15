Най-малко четирима души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от две седмици. Новите удари идват, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от четири години война.

Зеленски и Тръмп са обсъдили в телефонен разговор войната в Украйна



Щети има по Киево-Печорската лавра - манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Петима души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко петима други са ранени при руски удар по Харков.