Снимка: БТА
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От днес влиза в сила Пактът за миграцията и убежището в ЕС
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Повече от 140 000 жители на столицата са без електричество
Най-малко четирима души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от две седмици. Новите удари идват, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от четири години война.
Зеленски и Тръмп са обсъдили в телефонен разговор войната в Украйна
Щети има по Киево-Печорската лавра - манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Петима души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко петима други са ранени при руски удар по Харков.
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