Мъж с травма на крака беше евакуиран с военен хеликоптер от труднодостъпен район в Централна Рила. В спасителната операция край езерото Черни гьол, известно и като Черното езеро, се включи екипаж на Военновъздушните сили.

За акцията е използван вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово. Военните са се включили след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и с разрешение на началника на отбраната.

Спасителна акция в Рила: Момче е пострадало край хижа „Рибни езера“

Хеликоптерът е излетял в 10:23 часа. Заради трудния терен пострадалият е бил изведен с помощта на бордната лебедка при съвместна операция на военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба.

Акцията е приключила успешно, а около два часа след излитането хеликоптерът се е завърнал в авиобаза Крумово.

По всяка вероятност става дума за пострадалия, за когото още вчера беше подаден сигнал от района на хижа „Рибни езера“. Тогава от ПСС съобщиха, че се обсъжда евакуацията му по въздух заради труднодостъпния терен.

Сигналът за пострадалия беше подаден още вчера от хижаря на хижа „Рибни езера“.

Редактор: Цветина Петкова