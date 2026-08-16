Новата седмица ще започне със слънце и летни температури, но още във вторник времето ще се промени. Краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки ще преминат през части от страната, а нахлуването на по-хладен въздух ще понижи температурите за кратко. След това слънцето отново ще вземе превес, а през почивните дни се очаква ново затопляне с максимални стойности до 37 градуса.

В понеделник времето ще бъде слънчево. През нощта ще е ясно и почти тихо, а през деня ще духа слаб вятър, който в Източна България ще бъде до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 30 и 35 градуса, а в София - около 31. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане под обичайното за август.

Очакват ни до 30 градуса през почивните дни и летни горещини през новата седмица

Слънчево ще бъде и в планините. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток, а по високите и открити части – до умерен от северозапад. На 1200 метра температурата ще достигне около 27 градуса, а на 2000 метра – около 19.

Добри условия за плаж се очакват и по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, а морската вода ще е 24-25 градуса. Преди обяд ще бъде почти тихо, но следобед ще се появи до умерен югоизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Промяната идва във вторник. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, носейки по-хладен въздух. Температурите временно и слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, като на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки.

В сряда времето над по-голямата част от България отново ще бъде слънчево. Повече облаци се очакват над източните и крайните южни райони, където на отделни места все още може да превали. Вятърът постепенно ще отслабне и до вечерта на много места ще стихне.

През втората половина на седмицата ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста облачност, като по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в петък и събота.

Температурите постепенно ще тръгнат нагоре. През почивните дни отново ще стане горещо, като максималните стойности в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса.

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Редактор: Цветина Петкова