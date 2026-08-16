Трима души са обвинени за притежание на различни видове наркотици с цел разпространение в София и Долни Богров. Сред откритите вещества има и фентанил, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Първата обвиняема е жена с инициали М. Ц. Според разследващите на 15 август в София тя е държала над 1,2 килограма канабис, разпределен в 16 отделни пакета, както и 31,01 грама амфетамин и 25,8 грама метамфетамин. Прокуратурата твърди, че наркотиците са били предназначени за разпространение. Жената не е осъждана досега.

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Вторият обвиняем - М. С., е задържан с общо седем вида наркотични вещества. По данни на прокуратурата на 14 август в София той е държал екстази, амфетамин, фентанил, хашиш, канабис, кокаин и метамфетамин. Откритият фентанил е с тегло 0,03 грама. Мъжът вече е осъждан в България за престъпления, свързани с наркотици.

Третият обвиняем е А. Д. Според прокуратурата в Долни Богров у него са намерени близо 170 грама кокаин, разпределен в три пакета, както и 2,65 грама канабис. Той също има предишни присъди за наркопрестъпления в България, като е осъждан за подобно престъпление и в Испания.

И тримата са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Разследванията се водят от Трето и Шесто районно управление на СДВР, както и от Столичната дирекция на вътрешните работи, под ръководството на Софийската градска прокуратура. В неделя прокуратурата внесе в Софийския градски съд искания и тримата обвиняеми да бъдат оставени за постоянно в ареста.

Редактор: Цветина Петкова