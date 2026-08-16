Правителството на кабинета „Радев“ отбелязва 100 дни управление, но вместо равносметка последваха остри критики от опозицията. Оттам определиха работата на кабинета като неубедителна и поставиха под въпрос постигнатите резултати.

► ГЕРБ : Толерансът изтече, започва търсенето на отговорност

ПП ГЕРБ заяви, че 100-дневният период на политически толеранс към правителството на Румен Радев е приключил и оттук нататък партията ще оценява управлението спрямо собствените му обещания, заявени приоритети и постигнати резултати.

В позиция на партията се посочва, че след първите 100 дни кабинетът вече носи пълна отговорност за решенията си в областта на бюджета, цените, кадровата политика, външните отношения и реформите.

От ГЕРБ поставят на първо място състоянието на публичните финанси. Според партията правителството е започнало управлението при дефицит от 5,7% от БВП, като първоначално е обяснявало ситуацията с наследството от предишната власт. След внасянето на собствен бюджет обаче решенията за разходите, дефицита и дълга вече са изцяло отговорност на настоящото управление, заявяват от формацията.

Критики има и към забавянето на управленската програма, която според ГЕРБ се е появила практически на стотния ден от мандата. Партията смята, че след години на критики към начина, по който се управлява България, Румен Радев е трябвало да представи по-бързо конкретен план за действията на кабинета.

От ГЕРБ атакуват и кадровата политика на правителството, като посочват извършените смени в администрацията и публичните структури. Партията признава правото на всеки кабинет да сформира собствен екип, но настоява, че смяната на ръководители сама по себе си не представлява реформа. Според формацията трябва да бъдат показани конкретни резултати по отношение на прозрачността, ефективността и независимостта на институциите.

Цените са друг основен акцент в позицията. От ГЕРБ припомнят, че овладяването им е било обявено за приоритет и настояват правителството да покаже какъв реален ефект са имали предприетите проверки, комисии и други мерки върху разходите на домакинствата.

Партията отправя критики и към външната политика, като настоява България да има ясни и предвидими позиции в условията на международни конфликти. Според ГЕРБ отстояването на националния интерес предполага самостоятелност, но не и непоследователност пред партньорите и съюзниците на страната.

По отношение на реформите формацията настоява след първите 100 дни да бъдат представени конкретни срокове, законодателни промени, отговорни министри и измерими резултати в съдебната система, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията.

От ГЕРБ подчертават, че кабинетът разполага с парламентарно мнозинство, бюджет и необходимите инструменти за управление и затова вече не може да обяснява липсата на резултати с действията на предишни управляващи.

„Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати“, е основното послание в позицията на партията.

Според ГЕРБ след изтичането на този период Румен Радев вече не може да бъде разглеждан като алтернатива на властта, а като човек, който носи пряка отговорност за управлението на страната.

► "Демократична България": Стоте дни на Радев – овладяване на проваления модел и нови рискове вместо промяна

От „Демократична България“ определиха първите 100 дни на кабинета „Радев“ като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите.

"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността", посочват от ДБ. "Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха - да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", добавят от формацията.

От ДБ отбелязват, че сто дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". "Нашата оценка е силно критична. Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето", посочват от ДБ.

От ДБ заявяват, че кабинетът не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Според тях също така кабинетът на Румен Радев провежда политика на разделение на обществото. От формацията добавят още, че гражданите не гласуваха за нов управител на старата система, а да бъде променена.

► „Елиминира олигархията“? ПП с тежки критики към управлението на кабинета „Радев“

"За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е „елиминирал олигархията“ в политическата власт – като напълни властта със службогонци от стария политически модел", е оценката на „Продължаваме Промяната“ за управлението на кабинета.

"В здравеопазването начело начело на „Медицински надзор“ беше върната Иванка Динева – номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. За зам.-министър назначи Петко Салчев – официалната номинация на ГЕРБ за управител на Касата през 2020 г. Той остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание", се казва в публикацията.

"В енергетиката назначи за зам.-министър Кирил Темелков – бивш изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ през управлението на ГЕРБ. А през юли от борда на АЕЦ „Козлодуй“ беше отстранен ядреният експерт проф. Георги Касчиев. На негово място беше назначен Драгомир Димитров – бивш шеф на разузнаването и бивш щатен служител на ДС, без професионален опит в ядрената енергетика, пишат от ПП. В земеделието – министър стана Пламен Абровски – бивш депутат от „Има такъв народ“ и техен кандидат за земеделски министър. Пребори олигархията в транспорта като има намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова получи място в ръководството на железопътната инфраструктура“, заявяват от ПП.

"Външната политика оглави Велислава Петрова-Чамова, номинация на ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар. В регионалното развитие в новото ръководство на АПИ влезе Людмила Елкова – бивш зам.-министър на финансите в кабинета „Орешарски“. В околната среда Румен Радев пребори олигархията като назначи отново Атанас Костадинов – зам.-министър при Росен Желязков през 2025 г. На 9 юни Костадинов беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините“, отбелязват от партията.

„Пребори олигархията в държавните дружества, като назначи за изпълнителен директор на държавната „Автомагистрали“ Иван Кунев – бивш общински съветник и член на ГЕРБ. В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил „Национална спортна база“ (НСБ) между 2014 и 2022 г. – период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв. До него се нарежда и Манол Генов – министър на околната среда и водите в кабинета „Желязков“, който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга", се казва в оценката на политическата сила. В Министерския съвет, направи главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН. А Николета Кузманова – бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН – стана началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите. В културата запази Тодор Чобанов – назначен за зам.-министър от Желязков и дългогодишен заместник-кмет на София по времето на ГЕРБ. Антон Кутев и Явор Гечев са подкрепили избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., а днес са народни представители от „Прогресивна България“, пише в публикацията.

"Пребори олигархията и в службите, като предложи Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС. Старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества – само че вече под ново знаме", е заключението на политическата сила.

Преди дни Кабинетът „Радев” прие управленската си програма за периода 2026-2030 г. на днешното заседание на Министерския съвет. След като управляващите обявиха основните си приоритети, реакцията на опозицията не закъсня.

„Възраждане” за програмата на правителството: Празни приказки, кухи фрази и откровени лъжи

От „Възраждане” коментираха управлението на премира като „бездействие”. От партията разкритикуваха скока на цените, като смятат, че той идва вследствие на влизането ни в еврозоната. „Възраждане” повдигна и въпроса за „Кошница с грижа”.

„Редовното правителство на Радев говори за инвестиции, а очевидно обмисля концесии, прикрити като инвестиции. Припомняме, че само преди дни предостави на турската държава газовото находище “Хан Тервел”, а сега очакваме да чуем какво ще се случи и с автомагистрала "Черно море", която подозираме, че ще е следващият подарък в замяна на замразяването на “Боташ”- неизгодна сделка, сключена от служебното правителство на Радев”, посочиха от „Възраждане”.

От партията смятат, че в страната ни има демографска криза, което налага наемането на работници от трети страни. „Вместо да работи за решаването на този проблем, Радев първо закри Комисията по демография в Народното събрание, а след това предложи и закриването на държавния фонд инвитро, с който се подпомагат бездетни двойки да заченат деца. “Прогресивна България” показа, че няма намерение да решава демографския проблем, следователно все повече няма да има кой да работи тук, а Радев и неговото правителство днес ни залъгват с „модел на ускорено икономическо развитие”. Как ще стане това? С внос на африканци и азиатци? Това не е модел за ускорено развитие, а за ускорено загробване на нацията и държавата”, смятат от „Възраждане”.

Припомняме, че днес управляващите обявиха, че сред основните им акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски държави.

Цялата програма на кабинета "Радев" вижте ТУК .

Редактор: Дарина Методиева