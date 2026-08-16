По-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидент от март миналата година, когато дрон навлезе в зоната на столичното летище и доведе до блокиране на полети.

Операторът Николай Петров се занимава с дронове от шест години. Той започва като любител, който иска да създава 3D модели на изоставени сгради, мостове и стари военни поделения. Сред любимите му кадри са тези от Черни връх. За заснемането на обектите там той е получил необходимите разрешения от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

При липса на разрешение операторите подлежат на санкции, но с предлаганите промени глобите могат да станат многократно по-високи.

От Министерството на транспорта посочват в писмена позиция до NOVA, че целта е да се повиши сигурността във въздушното пространство. От ведомството напомнят и че общественото обсъждане трябва да даде възможност да бъдат чути различни позиции.

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Срещу размера на предложените санкции обаче се обявяват от Асоциация „Обединено дрон общество“ и още 14 организации. „Когато долният праг се покачи, за малки, неформални закононарушения административният орган трябва да наложи наказание от 15 000 евро, които са непосилни за хора, които се занимават със спорт и хоби“, заяви председателят на асоциацията Антон Пулийски.

По думите му целта за по-голяма сигурност може да бъде постигната и без толкова висок минимален размер на глобите.

Според Николай Петров предложените санкции могат да откажат начинаещи и любители да се занимават с дронове. „За някои хора, които дори любителски се занимават, това може да им е годишната заплата“, коментира той.

Промените са в процес на обществено обсъждане, като се очаква различните страни да представят становищата си преди окончателното им приемане.