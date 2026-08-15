Спасителна операция за пострадало момче се провежда в Рила. Екипи на Планинската спасителна служба в Благоевград са се отправили към района на хижа „Рибни езера“, след като е получен сигнал за инцидента.

По първоначални данни момчето е получило фрактура на глезена. За случилото се е сигнализирал хижарят.

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Предвид труднодостъпния високопланински терен и оставащото малко време до настъпването на нощта спасителите обсъждат възможността пострадалият да бъде евакуиран по въздух.

Редактор: Цветина Петкова