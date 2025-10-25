8-годишно момченце е паднало в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото.

По първоначална информация детето е с травми на главата и на гръбначния стълб. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.

Видео: Антон Чавдаров, NOVA

След оказана първа помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче. След като кацнал на площадката на болница „Света Екатерина”, с линейка пациентът е откаран до най-голямата спешна болница у нас. От „Пирогов” потвърдиха за NOVA, че детето е транспортирано в и е прието за лечение в Отделението по неврохирургия.

Майката на пострадалото дете потвърди, че то е контактно.