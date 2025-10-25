Снимка: Антон Чавдаров, NOVA
-
Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион (ВИДЕО)
-
Хеликоптер с индийския президент затъна в току-що излят бетон (ВИДЕО)
-
Военен пострада тежко при планирани парашутни скокове
-
10 загинали и 12 изчезнали след експлозия в завод в Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Бездомни кучета нападат пешеходци в Пловдив
-
Експлозия на цистерна с гориво в Нигерия отне живота на най-малко 35 души
По първоначална информация то е с травми на главата и на гръбначния стълб
8-годишно момченце е паднало в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото.
По първоначална информация детето е с травми на главата и на гръбначния стълб. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.
Видео: Антон Чавдаров, NOVA
След оказана първа помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче. След като кацнал на площадката на болница „Света Екатерина”, с линейка пациентът е откаран до най-голямата спешна болница у нас. От „Пирогов” потвърдиха за NOVA, че детето е транспортирано в и е прието за лечение в Отделението по неврохирургия.
Майката на пострадалото дете потвърди, че то е контактно.
Последвайте ни