Дефицитът е рекорден към май месец – 2,5 млрд., като само за един месец е нараснал със 750 млн. В отделните министерства тече анализ и скоро ще има конкретни разкрития за големи злоупотреби, за нагласени обществени поръчки, за авансови плащания. Това каза в ефира на „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България” и председател на временната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

Той подчерта, че ситуацията с фискалния резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е критична, защото използваемите средства в него са под 1 млрд.

„Преди да преминем към конкретните мерки, които трябва да се предприемат, трябва да имаме ясна картина за състоянието на държавата”, категоричен бе Проданов.

„Това, което вчера мина на второ четене в Бюджетна комисия, а днес ще гледаме в зала, е промяна в удължителния бюджет, която увеличава, а не намалява пенсиите на над 800 хил. пенсионери”, обясни той и допълни, че това е увеличение на пенсиите за минимален осигурителен стаж и възраст, което не е било направено от предходното управление. Всички пенсии ще се повишат по силата на „швейцарското правило”, обясни Проданов.

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Той посочи, че COVID добавката беше временна мярка и въпреки че криза вече няма, средствата продължават да се отпускат. „Въпросът обаче е, че в минималните пенсии няма такава добавка. Идеята беше да преместим социалното подпомагане в социалната система, където му е мястото и то да става таргетирано, а не през пенсионната система”, категоричен е председателят на временната Комисия по бюджет и финанси.

Проданов заяви, че в момента ситуацията с бюджета е катастрофална.

„Взимането на нов дълг е обективна реалност. Защо е необходимо да се направи сега? Първата причина е свързана с конюнктурата на международните финансови пазари, където има опасност след време лихвените проценти да станат по-неблагоприятни. Ключовият момент обаче е състоянието на бюджета – той е опоскан”, заяви Проданов и допълни, че има социални плащания, които трябва да бъдат обезпечени.

„Не по-малко е важно е това, че по Плана за възстановяване и устойчивост тази година за първите 8 месеца трябва авансово да разплатим 4,4 млрд. евро, които ще ни бъдат възстановени през юли и декември”, допълни още той.

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Проданов каза още, че по-ниските партийни субсидии имат малък фискален ефект, но въпросът е символен. „На нас се пада да дадем знак, че ние също се подлагаме на рестрикции”, допълни той.

„Заплатите на депутатите ще бъдат замразени на нивото към края на първото тримесечие”, каза още Проданов и допълни, че сериозните мерки тепърва предстоят.

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Редактор: Цвета Лазаркова