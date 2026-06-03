В парламента депутатите разглеждат първите мерки за овладяване на разходите.

Вчера ресорната комисия прие няколко - без ковид добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас.

Промените в удължителния закон за бюджета - на второ четене в ресорната комисия

Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на „Прогресивна България“ след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап.

Редактор: Ивета Костадинова