Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в ресорната комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли.

Вчера управляващите от „Прогресивна България“ обаче обявиха, че планират и други промени - сред тях спиране на COVID добавката за всички новоотпуснати пенсии.

На първо четене: Депутатите приеха увеличението на пенсиите от юли

Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по Плана за възстановяване.

За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро.

Редактор: Цветина Петкова