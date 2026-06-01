Докато десетки собственици на имоти в комплекса в местността Баба Алино край Варна търсят начин да защитят инвестициите си, NOVA се свърза със семейство българи, живеещо в чужбина, което е успяло навреме да се откаже от покупка и да си върне капарото от 57 000 евро.

Първите съмнения се появили още по време на огледа на комплекса. „Огражденията все едно пазеха нещо много важно. Стана ми странно. Беше пълно с отсечени дървета“, разказва Галина. По думите ѝ от фирмата инвеститор ги уверили, че теренът ще бъде облагороден и превърнат в парк, а за всяко отсечено дърво ще бъде засадено ново.

Година по-късно, когато семейството влиза в закупения апартамент заедно с фирма за довършителни ремонти, възникват нови въпроси. „Човекът поиска планове и попита как е възможно да няма контакти и ключове. Изпратиха ми някакъв план, смешен план, все едно аз съм го начертала. Той отказа да го приеме и каза, че това не са същинските строителни планове“, спомня си тя.

Семейството започва собствена проверка и стига до главния архитект на Варна. „Попитах как е възможно сградите да ги няма в кадастралния план, а на нас да ни се продава нещо, което не съществува там“, казва Галина. След серия от проверки и разговори със служители на администрацията семейството решава да прекрати сделката и успява да си върне вложените 57 000 евро.

Междувременно собственици на апартаменти и къщи в комплекса наеха адвокати и обявиха, че ще търсят обезщетения, ако се стигне до събаряне на сградите. От инвеститорската компания и днес не се срещнаха с клиентите си, въпреки предварително уговорена среща.