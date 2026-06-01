Политици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни - Международния ден на детето.

Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. В публикацията си във Facebook тя написа още: "Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазваме от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота!"

Йотова написа още: "Ние, вашите родители, винаги ще бъдем до вас! Честит празник".

„Децата чудо”: Кои са великите умове, променили света още като малчугани

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав по повод празника. Той написа във Facebook: "Честит 1 юни на всички деца! Най-хубавите неща в живота идват от тяхната усмивка. Нека растат здрави и да мечтаят смело!"

От "Да, България" също поздравиха децата за 1 юни.

В публикация във Facebook от формацията написаха: "Днес празнува бъдещето".

От "Възраждане" написаха: "Честит празник на всички малки и големи деца!

"Детското в нас е благословия, която не трябва да губим", допълват още от партията.

Редактор: Цветина Петрова