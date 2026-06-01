Снимка: Президентството
Президентът смята, че е нужен преглед и кохезионна политика, които да изравнят възможностите в регионит
„България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони и да срещаш рисковете пред европейската интеграция. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията”. Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на шестия форум Green Transition.
Йотова отправи предложение ЕС да приеме европейски пакт за реализация и завършване с измерими цели до 2030 г., пълна карта на енергийните липси, финансиране за ключовите трансгранични коридори, режим на данни на изкуствения интелект, позволяващ мащабиране, и достъп на малките и средните предприятия за единен цифров портал за финансиране.
Тя изрази своето послание: „Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, индустриална политика, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новото икономическо развитие”.
Йотова смята, че е нужен преглед и кохезионна политика, които да изравнят възможностите в регионите. „Трябва да си направим точен отчет за ползите от механизма за възстановяване и устойчивост, който трябваше да бъде големият ускорител след пандемията, но се получиха забавяния, най-вече заради това кой и как използва средствата”, заяви държавният глава.
Тя подчерта, че европейските средства трябва да се обвържат не само с реформи на хартия, а с реални резултати – завършени инфраструктурни проекти, енергийни икономии и иновации, достъпни за малки и средни предприятия. „Това е гръбнакът на нашата икономика", заключи тя.
