Франция и нейните съюзници задържаха санкционирания руски петролен танкер „Тагор“ в Атлантическия океан през уикенда. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде АФП. „Тагор“ е бил задържан в неделя сутринта в международни води с помощта на Великобритания и други партньори, посочи Макрон в публикация в социалните мрежи.

„Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви френският президент.

От септември насам Франция е извършила проверки на още три кораба, за които се смята, че принадлежат към руския „сенчест флот“. След като собствениците им са платили глоби, плавателните съдове са били освободени. Корабите от т.нар. „сенчест флот“ често сменят флага, под който плават – практика, известна като „прескачане на флагове“, или използват невалидни регистрации, за да избегнат проследяване.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица западни държави наложиха санкции на стотици плавателни съдове, свързвани с руския „сенчест флот“. Близо 600 кораба, за които има подозрения, че са част от тази мрежа, са обект на санкции от Европейския съюз.

Редактор: Дарина Методиева