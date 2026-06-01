Единствената регистрирана в света дива бяла панда беше заснета в китайска гора на надморска височина 2500-2700 метра, съобщава Радио Китай и публикува редки кадри на животното. То е уловено от обектива, докато се разхожда в Националния парк за големи панди в района на Уолон, провинция Съчуан.

Открито през 2019 година, животното-албинос е в зряла възраст и е напълно самостоятелно. Видимо здравето му е отлично, телосложението - силно. Адаптирано е към суровите условия в дивата природа във високата част на планината, уточняват от Радио Китай.

Снимка: Стопкадър, Радио Китай