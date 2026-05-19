В разгара на музикалната еуфория сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно посрещане на DARA - първата ѝ поява в ефира на телевизията след историческия ѝ триумф на „Евровизия“.

Грандиозното събитие събра десетки хора от екипа на медията и фенове, като пространството пред входа оживя с пулсираща музика от диджей сет, впечатляваща видеостена и динамична обстановка, която превърна площадката пред сградата в открита концертна арена. Всяка секунда от пристигането на звездата бе режисирана като част от мащабен телевизионен спектакъл.

Днес Столичната община и БНТ организират специално шоу на „Пл. „Княз Александър I“, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс.

Главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Красимира Хаджийска подари голям букет в емблематичния цвят на медията - синият - на изпълнителката на „Бангаранга“ с думите: „Гордеем се с теб! Много се радваме, че изкара България отново на международната сцена. Успех и късмет, всичко зависи от теб! Мечтай смело!“. А „Телеграф“ ѝ подари специален плакет.

Събитието не е просто медийно участие, а символичен момент на признание за българската поп сцена, която за първи път след подобен международен успех получава толкова силна и подкрепа. NOVA заложи на впечатляваща визия - светлинни инсталации и музикален поток без пауза - превръщайки гостуването на DARA в преживяване, което надхвърля формата на телевизионно интервю и се доближава до мащабен европейски музикален празник.

Припомняме, че малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. „Бангаранга“ получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

