Гърбатият кит Тими, който беше заседнал в Балтийско море край германското крайбрежие, е свободен, предава „Ройтерс”.

Тими беше забелязан за пръв път на 3 март в залива Висмар. От тогава имаше опити да бъде спасен.

Във вторник доброволци успяха да го прехвърлят на баржа, пълна с вода. След това е изтеглен през пролива Скагерак, водещ към Северно море и освободен.

Спасителите казват, че са му поставили устройство за проследяване.

