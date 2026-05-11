Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА, които бяха раздадени в неделя. Минисериалът спечели четири отличия, с което счупи рекорда за най-много награди на BAFTA TV AWARDS, връчени в рамките на една церемония.

„The Celebrity Traitors“ и „Last One Laughing“ бяха другите отличени, като спечелиха по две награди.

„Юношество“, който предизвика широки дискусии в обществото и постави важни проблеми, пред които са изправени младите и децата, беше обявен за най-добър минисериал, а звездите му - Стивън Греъм, Оуен Купър и Кристин Тремарко получиха награди за актьорска игра.

С това признание Оуен Купър, който е на 16 години и играе ролята на Джейми Милър в сериала, стана най-младият носител на наградата за най-добър актьор в поддържаща роля. По-рано той спечели и наградите "Златен глобус", "Еми", Critics Choice Awards, National Television, Royal Television Society, Actor Awards и други.

В речта си той отдаде почит на "Бийтълс". „По думите на Джон Ленън няма да постигнеш нищо, ако не можеш да си го представиш. Така че според мен са ви необходими само три неща, за да успеете: мания, мечта и... "Бийтълс", каза Купър.

Греъм беше обявен за най-добър водещ актьор за ролята на екранния баща на Купър, а Тремарко спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за ролята на майка му.

Това беше първата награда БАФТА за Греъм след седем предишни номинации. В речта си той насърчи младите зрители да повярват, че могат да следват пътя си в актьорството. „Ние не копаем дупки, не спасяваме животи, но имаме възможността да разкажем за хората и задължението да разказваме красиви истории. Трябва да продължим това“, каза той. И също завърши речта си с препратка към „Бийтълс": „Детето вече го каза, но по думите на „Бийтълс", всичко, от което се нуждаем, е любов".

Наградата за най-добра главна женска роля спечели Наргес Рашиди за образа на Назанин Загари-Ратклиф в драмата по реални събития „Затворник 951“. Рашиди посвети наградата на британско-иранската жена, която беше затворена в Техеран в продължение на шест години, и на нейното семейство.

