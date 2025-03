„Юношество”(Adolescence) е новия британски сериал от четири епизода на Netflix, който буквално разтърси зрителите с всеки един детайл от кинематографията, брилянтните актьорски превъплъщения и тематиката, която се разгръща в сюжета. Като за начало трябва да се отебежат няколко ключови факта, свързани с лентата:

- Това е първата роля на Оуен Уилсън;

- Лентата е заснета по метода one shot;

- Историята зясага темата за насилието сред тийнеждърите, влиянието на Андрю Тейд и т.нар. инцел;

- Брад Пит е един от продуцентите.

Кинематографичен шедьовър

Впечатляващ е начинът, по който е заснет всеки един от четирите епизода, а именно one shot –един цял, непрекъснат кадър, без отделни дубли, който проследява действията и събитията от сюжетната линия.

За да постигне това, режисьорският екип използва 4D камера DJI Ronin, която обикновено се използва за екшън поредици.

Тъй като камерата трябва да улови различни моменти от сюжета, членове на екипа трябва да си я подават един на друг по време на заснемането, без да спират, при това продължително.

Във втори епизод екипът използва и дрон, с което осигурява мащабност на сцената, като на финала „приземява” зрителя на мястото на убийството на фона на акапелното изпълнение на детски хор на песента на Стинг – Fragile.

The girl who sings at the end of Episode 2 is the actor who plays the victim, Katie Leonard. 😭 #Adolescence pic.twitter.com/AyyXMc8bAN