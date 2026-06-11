Част от сградата на Пентагона беше поставена под блокада, а някои служители бяха евакуирани заради инцидент с опасни материали, съобщиха източници, запознати със случая, както и местната противопожарна служба.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди в днес, че системите в сградата са засекли проблем с качеството на въздуха, което е наложило предприемането на предпазни мерки. „Министерството изпълнява стандартните протоколи за защита, включително разпореждане служителите в засегнатата зона да останат на местата си. Екипите за реагиране са на място и са готови да окажат съдействие на намиращите се в сградата“, заяви Парнел.

По информация на капитан Джейми Джил, говорител на противопожарната служба на окръг Арлингтън, на място работи специализираният екип за реагиране при инциденти с опасни материали към Агенцията за защита на Пентагона, подпомаган от пожарната служба на Арлингтън. От службата за пожарна безопасност и спешна помощ на Арлингтън също съобщиха в социалните мрежи, че техният екип за опасни материали участва в операция в Пентагона.

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Вътрешно съобщение на службата за сигурност на Пентагона посочва, че е установен проблем с качеството на въздуха и са необходими допълнителни изследвания. Според информацията проверките могат да продължат между един и два часа. „На място има екипи, готови да окажат помощ на служителите при необходимост. Възможно е да забележите представители на различни служби и предприемането на предпазни мерки във вътрешния двор на комплекса. Молим тези действия да не бъдат тълкувани погрешно“, се посочва в съобщението.

Според източници са блокирани вторият, третият, четвъртият и петият етаж в коридори от четвърти до седми сектор на огромния комплекс на Пентагона. Друг източник съобщава пред CNN, че служители на полицията в сградата са били забелязани с противогази и пълно химическо защитно облекло.

Към момента не се съобщава за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Дарина Методиева