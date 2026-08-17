Русенският музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на река Дунав в района на село Ряхово. Акцията ще се състои на 21 август и ще бъде ръководена от уредника в отдел „Природа“ Красимир Киров.

В нея могат да се включат желаещи, които имат навършили 18 години, а учениците под 18 г. трябва да са с придружител. Сборният пункт е до ресторант „Рибарска среща“ в Ряхово, а началният час – 8.00 ч. Доброволците трябва да бъдат снабдени с вода и подходящи обувки (високи кубинки, ботуши). Всички, които искат да се включат в акцията, могат да заявяват желанието си на телефон 082/825 002.

Снимка: РИМ-Русе

Останки от легендарния Константинов мост се показаха от водите на Дунав (ВИДЕО)

Ниското ниво на Дунав позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. В края на месец юли жител на Ряхово откри останки от древен хоботен бозайник. Намерените челюсти и кости от мамут бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава при прибирането на останките районът беше обходен от специалистите на музея. През последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката.