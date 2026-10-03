Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток.

Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток, в София – около 2. Обявен е жълт код в 9 области на Западна България заради очаквани ниски температури сутринта и слани. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София – около 19.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В по-голямата част от Балканския полуостров времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в котловините има условия за слана. Значителна ще бъде облачността преди обяд над крайните южни райони на Гърция и на места там все още ще има слаби валежи. От запад-югозапад ще се пренася по-топъл въздух. В Южна Гърция ще остане по-хладно от обичайното за началото на октомври. Дневни температури: за София – 19 градуса, Истанбул – 20, Атина и Букурещ – 21, Солун – 24 градуса, Белград и Скопие – 25.

Редактор: Цветина Петрова