Пожар избухна тази вечер на територията на ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово. Огънят вече е локализиран, а пострадали и застрашени хора няма, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

Сигналът за инцидента е подаден около 18:45 часа от полицейски патрул, който се намирал в близост до предприятието. Към мястото незабавно са насочени два противопожарни екипа на ТЕЦ-а и още три на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - два от Стара Загора и един от Гълъбово. Екип от Раднево също е бил поставен в готовност при необходимост.

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По първоначална информация пожарът е засегнал транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към централата. Благодарение на намесата на общо пет противопожарни екипа разпространението на пламъците е спряно.

Инцидентът е причинил единствено материални щети. Предприятието се намира в ремонт.

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Огнеборците продължават работа на място за окончателното обезопасяване на района. Действията се извършват при засилени мерки за безопасност заради височината, на която се работи, и спецификата на промишления обект.

„Следя развитието на ситуацията и съм в постоянна комуникация с отговорните служби. При промяна в обстановката ще информирам своевременно“, заяви областният управител Калоян Дамянов.

Редактор: Цветина Петкова