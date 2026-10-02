Временно изпълняващата длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ Нели Неделчева е освободена от министъра на културата Евтим Милошев.

Министерството стартира процедура по провеждане на конкурс за нов изпълнителен директор на фонда.

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До провеждането на конкурса позицията ще се заема от Мариана Проданова – Илиева, която към момента е експерт в екипа на НФК. Илиева е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт” в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализация на културното наследство и други.

Редактор: Цвета Лазаркова