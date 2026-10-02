Полският град Люблин възстанови бомбоубежище, построено по време на Студената война, на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и засилената готовност в източните части на Полша.

Промяната в обстановката е оставила дори символичен отпечатък върху съоръжението. Аварийният му изход, който навремето е бил насочен на изток, вече е преориентиран на запад – отражение на напълно различното възприемане на потенциалната заплаха десетилетия след края на Студената война.

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Полша, която някога е била част от съветския блок, а днес е член на НАТО, поддържа повишена готовност заради войната в съседна Украйна. През последните години страната регистрира няколко случая на навлизане на руски ракети и дронове във въздушното ѝ пространство.

Когато Русия нанася въздушни удари по Западна Украйна, предупрежденията за опасност вече са познати и от другата страна на границата. Жителите на източните райони на Полша получават сигнали да бъдат готови да потърсят укритие.

Миналата седмица регионална телевизия дори прекъсна прякото си предаване за около 20 минути, след като журналистите напуснаха студиото и се евакуираха в убежище заради предупреждение за въздушна опасност.

Едно от съоръженията, които могат да бъдат използвани при тревога, се намира под базата на общинския транспортен оператор в Люблин. Убежището е построено в средата на 80-те години – в последното десетилетие на Студената война, но вече е модернизирано според съвременните изисквания.

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То може да осигури защита на 200 души за период до 72 часа. Разполага със собствено водоснабдяване и електричество и може да функционира независимо от външната електропреносна мрежа.

Обновяването му е част от по-мащабните усилия на полските власти да подобрят системата за гражданска защита заради войната в Украйна.

Голям проблем обаче остава информираността на населението. Много поляци все още не знаят къде трябва да отидат и кое е най-близкото безопасно място, ако страната бъде изправена пред реална атака. Според оценки на полското правителство в страната има около 2000 убежища, които могат да поберат приблизително 300 000 души. Отделно са идентифицирани над 86 000 обекта с по-ниска степен на защита - сред тях мазета, подземни паркинги и метростанции. Общият им капацитет се оценява на около 23 милиона души.

Несигурността какво да се прави при реална опасност обаче остава. Полският премиер Доналд Туск предупреди тази седмица, че руските военни действия в Украйна все по-често се доближават до полската граница.

Редактор: Цветина Петкова