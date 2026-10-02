ДПС е подало сигнал до прокуратурата за договори за доставка и монтаж на мантинели, както и за твърдения за връзки между съветник на премиера Румен Радев и компания от този сектор. Това съобщи пред журналисти Хамид Хамид.

От партията настояват държавното обвинение да провери обстоятелствата около договорите и последвалата им индексация. По думите на Хамид става въпрос за увеличение на стойността им с общо над 160%, след като кабинетът „Донев 1“ приема методика за промяна на цените по обществени поръчки.

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„Искаме да се проверят обстоятелствата и да се изяснят договорите за индексация. Защото след методика, приета от кабинета „Гълъб Донев – 1“, цената на тези договори скача с общо над 160%?“, заяви Хамид.

ДПС иска прокуратурата да провери и твърденията за контакти между съветник на министър-председателя и производител и доставчик на мантинели.

Според Хамид проверката трябва да установи характера на отношенията и дали има данни за евентуални корупционни практики. Той посочи като обстоятелства, които според партията трябва да бъдат изяснени, твърдения за посещения на съветника в ловно стопанство край Девин и отсядания в хотел „Персенк“ в града.

Хамид заяви, че хотелът е собственост на човек, свързан с фирма „Юпитер 05“, която определи като един от основните участници на пазара за производство, доставка и монтаж на мантинели в България.

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„Искаме прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на г-н Радев в едно ловно стопанство край Девин и честите отсядания на този съветник в хотел „Персенк“ в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма „Юпитер 05“, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата“, каза Хамид.

Редактор: Цветина Петкова