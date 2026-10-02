България продължава активно да структурира инвестиционното намерение с германския отбранителен концерн „Райнметал“, като правителството ще настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места във ВМЗ. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на днешния парламентарен контрол.

Пулев отговори на въпрос на председателя на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов за разговорите с германската компания и перспективите за бъдещо съвместно производство в България.

Правителството ще продължи диалога с „Райнметал“, но проектът е оставен без финансиране и правна рамка

„Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с „Райнметал“. Имах честта да посрещна цялата делегация от „Райнметал“ и там обсъдихме актуални въпроси, свързани със структурирането на процеса и на проекта“, заяви Пулев от парламентарната трибуна.

По думите му основният фокус на разговорите е бил защитата на националния интерес и преодоляването на дефицити, наследени в началото на преговорния процес.

„Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България, на територията на ВМЗ“, подчерта вицепремиерът.

Пулев съобщи, че е обсъждана и нова локация за инвестицията – терен в близост до Бургас, собственост на Министерството на отбраната. По думите му мястото разполага с необходимата прилежаща инфраструктура, а правителството ще осигури административна подкрепа и ще обяви обекта за такъв с национално значение, за да бъде реализиран по облекчен административен ред.

Освен производството на барут, българската страна и „Райнметал“ са обсъдили и други възможности за инвестиции.

„Говорим за три основни, алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с „Райнметал“ в рамките на настоящия месец“, каза Пулев.

Сред обсъжданите направления са сателитни технологии, дронове и системи за борба с дронове, както и логистични и транспортни средства.

Пулев съобщи, че предстои и негова визита в Германия, по време на която разговорите с „Райнметал“ ще продължат.

Редактор: Ина Григорова