Финансовото състояние на „Лукойл Нефтохим Бургас“ е стабилизирано и опасенията за ликвидна криза вече са преодолени. Това заяви особеният управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов в интервю за агенция „Фокус“.

По думите му през последните три месеца са предприети мерки едновременно за увеличаване на приходите и ограничаване на част от разходите. Производствените мощности се поддържат, а необходимите ремонти за нормалната работа на съоръженията се извършват по план.

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Симеонов съобщи, че количеството преработван суров петрол постепенно нараства, като за няколко месеца увеличението е с над 50-60 хил. тона. Необходимите доставки за октомври вече са осигурени, а част от суровината за ноември също е договорена.

„Нефтът е договорен, горива в България ще има“, увери той. Според Симеонов бургаската рафинерия има ключова роля за сигурността на вътрешния пазар и за избягването на сътресения при снабдяването.

Особеният управител заяви, че към момента не вижда риск страната да остане без горива. Той обаче отказа да посочи конкретни данни за размера на резервите с аргумента, че информацията е свързана с националната сигурност.

Симеонов коментира и забраната за износ на дизелово и авиационно гориво, която впоследствие беше отменена от парламента за доставки към държави от Европейския съюз. Според него ограничението е намалило възможностите на рафинерията да използва пълния си производствен капацитет.

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По думите му подобно предприятие е най-ефективно, когато работи при високо натоварване. Ограничаването на износа води до по-ниска преработка и съответно до пропуснати приходи. Симеонов смята още, че мярката не е постигнала целта да задържи цените на горивата.

Отмяната на ограничението според него ще даде възможност на рафинерията да увеличи приходите си и съответно данъците, които внася в бюджета. Той подчерта, че независимо от възможността за износ приоритет остава осигуряването на необходимите количества за българския пазар.

Симеонов отхвърли и възможността рафинерията да бъде използвана като инструмент за административно регулиране на цените. Той посочи, че горивата са борсова стока и стойността им се определя от международните пазари.

Според него продажбата под себестойност с цел изкуствено задържане на цените би могла постепенно да лиши дружеството от необходимия капитал за закупуване на суров петрол и да застраши финансовата му устойчивост.

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Опитите компанията да продава на стойности, различни от пазарните, Симеонов определи като „недалновидна политика и недалновидно управление“. По думите му устойчивата работа на рафинерията трябва едновременно да гарантира снабдяването на вътрешния пазар и финансовата жизнеспособност на дружеството.

Редактор: Цветина Петкова