Правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение във врачанското село Липница.

Коментарът ѝ идва на фона на започналото от 1 октомври изплащане на финансова помощ за близо 500 000 души. Според социалния министър необходимите средства са били осигурени за по-малко от десет дни.

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„Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си“, посочи Ефремова. Част от правоимащите вече получават парите по банков път, а започва и изплащането им чрез пощенските станции.

Социалният министър беше в Липница на Международния ден на възрастните хора заради обновения местен дом за стари хора. Ремонтът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите ѝ чрез плана са разкрити над 170 нови социални услуги, а всички 81 общински дома за възрастни хора в страната са обновени.

Ефремова уточни, че има чакащи за услуги, предназначени за хора с увреждания, докато при домовете за възрастни без увреждания наличният капацитет е достатъчен. След засилването на контрола върху частните доставчици 17 социални услуги са останали без лиценз или са били затворени.

Министърът коментира и помощите за отопление с дърва. Тя обясни, че решението средствата да бъдат изплащани на части е свързано с възможностите на бюджета за 2026 г. Изключение е направено за около 22 хил. души без доходи, които могат да получат цялата помощ наведнъж.

През ноември предстои и изплащането на предвидените в законодателството коледни добавки. Ефремова подчерта, че се обсъждат и други варианти за подпомагане, които могат да бъдат приложени при влошаване на икономическата ситуация.

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Социалното министерство настоява и за по-голяма подкрепа за семействата с деца през следващата година. Ефремова съобщи, че е поискала увеличение на всички семейни помощи, както и допълнителни 70 млн. евро в бюджета на ведомството за семейни политики.

По думите ѝ целта е общият финансов ресурс за подкрепа на семействата и отглеждането на деца да бъде увеличен с около 300 млн. евро през следващата година.

Редактор: Цветина Петкова