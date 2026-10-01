Посланикът на Русия в Молдова Олег Озеров беше извикан днес в Министерството на външните работи. Там му беше връчена протестна нота, след като три дрона нарушиха въздушното пространство на страната в рамките на един ден.

Два от тях паднаха и се взривиха на територията на Молдова. През последните седем дни въздушното пространство на страната е било нарушено осем пъти.

Дрон се разби в Молдова по време на масирана руска атака срещу Украйна (ВИДЕО)

„Молдова остро осъжда това сериозно нарушение на своя суверенитет, което пряко застраши живота на гражданите ѝ. Тя осъжда също войната на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на целия регион“, заявиха от министерството.

Службата за въздушни операции на молдовската армия съобщи, че на 30 септември в 20:45 ч., на фона на масираните руски атаки срещу Украйна, във въздушното пространство на Молдова е бил засечен неразрешен полет. Впоследствие дрон се е взривил в Иванча, Орхей.

Молдовските власти остро осъдиха тези случаи, като отбелязаха, че те пряко застрашават сигурността на гражданите на Молдова, и призоваха Русия да прекрати атаките си срещу Украйна и всички действия, които излагат Молдова на опасност.

Дрон е експлодирал на около 10 километра от Кишинев

От началото на войната в Украйна въздушното пространство на Молдова е било нарушено повече от 80 пъти. Молдовските власти многократно са връчвали протестни ноти на руския посланик, като са подчертавали, че макар дроновете да не са насочени пряко срещу Молдова, траекториите им на полет, свързани с атаки срещу Украйна, създават повишен риск за националната сигурност.

Редактор: Ивета Костадинова